Мадрид, , 00:10 — REGNUM Зрителям запретили приходить в кинотеатры в Испании на фильм «Джокер» в маске и костюме главного героя. Такие правила ввела сеть кинотеатров «Синеса» в стране. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба сети.

Согласно нововведениям, в кинотеатры нельзя также проносить и игрушечное оружие. В случае, если зритель, всё же, пришёл в маске Джокера и с детским оружием, сотрудники кинотеатра попросят его сдать все запрещённые предметы в камеру хранения до конца сеанса. В случае, если зритель не подчинится требованиям администрации кинотеатра, его могут принудительно удалить из кинозала.

Поясняется, что подобные меры были приняты из соображений безопасности, в связи со страхом, что у главного героя могут появиться неадекватные подражатели и воспринять действия героя фильма как призыв к неправомерным поступкам.

Отмечается, что введённые требования вызвали бурную реакцию у пользователей соцсетей, многие из которых считают, что подобные запреты будут лишь провоцировать нарушения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США часть зрителей покинула кинотеатр в Нью-Йорке во время демонстрации фильма «Джокер» из-за странного поведения одного из зрителей. Мужчина бурно радовался и хлопал в ладоши всякий раз, когда главный герой по сюжету кого-то убивал.

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