Киев, 8 октября 2019, 23:56 — REGNUM В проекте государственного бюджета Украины на 2020 год предусмотрено более 3,4 млрд гривен на проведение переписи населения, заявили 8 октября в пресс-службе министерства финансов Украины.
Кроме того, ещё 10,6 млн гривен будет выделено на проведение «не менее важных наблюдений».
На обследование условий жизни домохозяйств выделят 7,3 млн гривен.
Напомним, последний раз перепись населения Украины проводилась в 2001 году.
Как сообщало информационное агентство «Укринформ», ранее министр правительства Украины Дмитрий Дубилет заявил, что перепись населения Украины обойдётся в 5 млрд гривен или более $207 млн.
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