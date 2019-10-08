Москва, , 23:29 — REGNUM Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против краснодарского судьи, который требовал 64 млн рублей у предпринимателя. Об этом сегодня, 8 октября, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По её словам, председатель СК возбудил дело в отношении Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева. Его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, с декабря 2018 года по февраль 2019 года подозреваемый совместно со своим сыном Александром Стародубцевым, а также с Геннадием Еременко требовали от предпринимателя 64 млн рублей якобы для взятки судьям Краснодарского краевого суда за принятие решения по административному делу, в котором потерпевший представлял интересы собственников спорных земельных участков.

Под контролем правоохранительных органов в феврале 2019 года судье Стародубцеву была организована передача 100 тыс. рублей и муляжа купюр на 29,9 млн рублей. Преступные действия судьи и его подельников были пресечены сотрудниками Федеральной службы безопасности.

Однако возбудить дело против судьи не так просто — для этого потребовалось разрешение квалификационной коллегии судей Краснодарского края. Процедура была долгой и уголовное дело против судьи было возбуждено только в октябре.

Сейчас судья Стародубцев задержан. Следствие вскоре будет просить суд арестовать его. Что касается его подельников, то прот ив них уголовное дело было возбуждено ранее.