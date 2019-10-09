9 октября 2019 | Время чтения 3 мин

Олег Кугаев, , 14:00 — REGNUM Так уж удачно случилось, что у меня есть сын — такой сгусток «атомной энергии», который чаще всего работает в мирном русле. И как его отцу, мне хотелось бы видеть его будущее прекрасным и безоблачным. Но как сделать так, чтобы он реже цитировал «великих блогеров» и чаще прислушивался к своим желаниям? Новая информация появляется каждую миллисекунду из каждого угла. Оставаться наедине со своими мыслями стало тяжелее: выключишь телевизор — есть компьютер, выключишь компьютер — есть телефон, выключишь телефон — есть часы, выключишь часы… тут уже и спать пора. Иногда хочешь лобзиком выпилить ключницу, но новостная лента пестрит обновлениями, и вот ключи по-прежнему нужно искать по всей квартире. На мой взгляд, очень важно оставаться наедине с собой чаще, чтобы понимать, что тебе нужно от мира и что ты можешь ему предложить. И самый простой способ, который я нашел, — это путешествия.

Катунский заповедник Олег Кугаев © ИА REGNUM

Желательно путешествия туда, где нет wi-fi и связи вообще. Таких мест в России предостаточно — страна немаленькая и, к счастью, в этом направлении развивается: появляются заповедники, куда можно приехать с ребенком и пройтись по специальным экотропам без риска заблудиться или быть съеденным дикими животными. В этом году летом мы уехали в Горный Алтай в заповедник Катунский посмотреть на ледники и покупаться в горном озере. Сама дорога до этого озера столь же захватывающа, сколь и финал нашего путешествия. Но об этом чуть позже.

Утреннее озеро Тайменье Олег Кугаев © ИА REGNUM

Водопад Солоуха. Самая дальняя точка нашего путешествия Олег Кугаев © ИА REGNUM

Сейчас хотел уделить немного внимания одной детали — подготовке ребенка к походу. Никогда не покупайте ему модной камуфляжной одежды — сливаться с природой плохая идея. Дети активны, свежий воздух и просторы позволяют им выплескивать свою «атомную энергию» в мирное русло, и поэтому они должны быть всегда на виду. Камуфляж скрывает непоседу, и это часто напрягает. Одевайте его ярко, как елку на Новый год, чтоб за километр было видно.

Изучение хребтов Олег Кугаев © ИА REGNUM

Чешуекрылые разбавляли леса своим цветом Олег Кугаев © ИА REGNUM

Разнообразие прямокрылых устраивает настоящие концерты на нашем пути (слева). Горный житель (справа) Олег Кугаев © ИА REGNUM (слева). Олег Кугаев © ИА REGNUM (справа)

Ну и, возвращаясь к тропе, сам путь до озера оставляет впечатлений больше всего. За время похода мы проехали на машине около 2000 км, на катере 80 км и 50 км на лошадях. Все это в разную погоду и с разными эмоциями.

Гром и Матвей Олег Кугаев © ИА REGNUM

Снег совсем рядом, но добраться до него не успели, нужно возвращаться на кордон. Озеро Поперечное (слева). Небольшая остановка — и дальше в путь (справа) Олег Кугаев © ИА REGNUM (слева). Олег Кугаев © ИА REGNUM (справа)

Аконит ядовит даже для человека, но насекомые, которые собирают пыльцу и опыляют эти растения, находятся в безопасности Олег Кугаев © ИА REGNUM

Вся информация, которая через нас проходила, была крайне важна и понадобится не только в походе, но и в городских джунглях тоже. Например, принимать ситуацию такой, какая она есть именно сейчас, а сейчас льет дождь и нужно сесть на лошадь и двигаться к катеру. Командная работа тоже важна, и ставить лагерь в одиночку гораздо дольше. И вот мой ребенок уже вбивает колышки, расправляет спальники и готовит костровище. Конечно, не все происходит гладко, иногда и ссоримся, но это живые эмоции, которые в реальном мире так же нужны, как и радость, и восторг — они учат нас обоих пониманию друг друга.

Туман и коршун в Катунском заповеднике Олег Кугаев © ИА REGNUM

У водопада Солоуха Олег Кугаев © ИА REGNUM

Хозяин горечавки вышел посмотреть, кто тут претендует на его территорию Олег Кугаев © ИА REGNUM

Гречка и книги — неизменные атрибуты наших путешествий Олег Кугаев © ИА REGNUM

Пищуха Алтайская (слева). Алтайская пищуха с редким окрасом (справа) Олег Кугаев © ИА REGNUM (слева). Олег Кугаев © ИА REGNUM (справа)

Финалом всего действа в этом году были баня и купания в прозрачном горном озере — незабываемые впечатления, которые мы оба получили впервые.

Незабываемые впечатления в горном озере Тайменье Олег Кугаев © ИА REGNUM

Озеро Тайменье и семья крохаля (слева). Жук-усач встречает новый день (справа) Олег Кугаев © ИА REGNUM (слева). Олег Кугаев © ИА REGNUM (справа)

Есть в наших походах и культурное просвещение — музеев на Алтае великое множество. В этот раз мы заехали посмотреть дом-музей Рериха, познакомились с его бытом, увидели картины, узнали про научную деятельность и поели огурцов с его огорода.

Вид из дома Рериха Олег Кугаев © ИА REGNUM

Мемориальный музей Н. К. Рериха, Усть-Коксинский район Олег Кугаев © ИА REGNUM

Поиск знакомых пейзажей (слева). Коллекция камней Рериха (справа) Олег Кугаев © ИА REGNUM (слева). Олег Кугаев © ИА REGNUM (справа)

Историй набрали, витаминами зарядились на год вперед (черники в этом году было море), можно и возвращаться домой — загорелыми, немного уставшими, но точно немного другими.

Черника (слева). Пять минут ползая по земле, можно набрать витаминов (справа) Олег Кугаев © ИА REGNUM (слева). Олег Кугаев © ИА REGNUM (справа)

Раздумья о… кто бы знал, о чем Олег Кугаев © ИА REGNUM

Озеро Тайменье Олег Кугаев © ИА REGNUM

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