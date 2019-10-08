Казань, , 22:45 — REGNUM Татария и Крым создают рабочую группу, которая будет работать для предотвращения случаев массовых отравлений в детских лагерях. Об этом стало известно в ходе визита крымской делегации в республику.

По словам главы минмолодежи Татарии Дамира Фаттахова, группа будет работать независимо от происшествий на постоянной основе. основной задачей является максимально быстро реагировать на инциденты.

Фаттахов отметил, что власти Татарии просят правительство Крыма проверять персонал и учреждения на соответствие всем нормам до заезда детей, сообщает «Коммерсантъ-Казань». Тогда руководство лагерей будет относиться к своим обязанностям более ответственно.

Сейчас власти Татарии просматривают реестр крымских учреждений детского отдыха, ведется подготовка техзадания для следующего оздоровительного сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 по 17 июля в городскую больницу Евпатории с отравлениями попали 54 человека — 49 воспитанников детского летнего лагеря «Лучистый» и пять вожатых. Все они приехали из Татарии. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» и «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».