Киев, , 22:38 — REGNUM Министерство Внутренних дел Украины заказало у предприятия «Антонов» 13 самолётов Ан-178, заявили 8 октября в пресс-службе МВД.

«Из них девять самолётов планируются для подразделений ГСЧС (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям — ИА REGNUM), которые будут использоваться, в том числе, для пожаротушения. Национальная гвардия получит четыре единицы для перевозки грузов и личного состава», — рассказали в пресс-службе.

В МВД отметили, что самолёты ГСЧС будут быстро переоснащаться под нужды ведомства — из медико-эвакуационных в грузовые или транспортные.

Как сообщало информационное агентство «УНН», ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что самолёты будут сданы в эксплуатацию через три года.

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