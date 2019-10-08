Киев, 8 октября 2019, 22:38 — REGNUM Министерство Внутренних дел Украины заказало у предприятия «Антонов» 13 самолётов Ан-178, заявили 8 октября в пресс-службе МВД.
В МВД отметили, что самолёты ГСЧС будут быстро переоснащаться под нужды ведомства — из медико-эвакуационных в грузовые или транспортные.
Как сообщало информационное агентство «УНН», ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что самолёты будут сданы в эксплуатацию через три года.
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