Казань, , 22:30 — REGNUM По итогам января-сентября в Татарии взыскано 2,076 млрд рублей задолженности по налогам. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ФССП (Федеральной службы судебных приставов).

В рамках исполнительных производств арестовано имущество должников на сумму в 211 млн рублей.

В управлении отметили позитивную динамику проверки сведений о долгах через электронный сервис. Так, за указанный период 613 тыс. жителей республики проверили сведения в базах данных исполнительных производств, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число скачанных с портала управления квитанций на оплату долга выросло более чем в два раза — до 60 тыс. платежных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Татарии в июне текущего года выплатил исторически рекордные алименты в размере 1,5 млн рублей. В рамках исполнительного производства мужчина был ограничен в праве выезда за пределы РФ, а также в совершении регистрационных действий с автомобилем марки BMW 520i. Должник погасил единовременно свыше 1,4 млн рублей долга по алиментам, а также исполнительский сбор в размере свыше 100 тыс. рублей за неисполнение решения суда в срок для добровольного исполнения требований