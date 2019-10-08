Нижний Новгород, , 22:11 — REGNUM В Нижнем Новгороде сотрудники ИПФ РАН (Институт прикладной физики) вышли на пикет, требуя устранить диспропорции в распределении средств на научные исследования, выделяемые из федерального бюджета, между институтами Москвы, Санкт-Петербурга и регионами.

Планировалось, что пикет пройдет у здания ИПФ РАН, который располагается в центре города на улице Ульянова, однако нижегородская администрация согласовала проведение протестной акции на окраине — в микрорайоне Щербинки.

Руководитель региональной профсоюзной организации работников РАН Вячеслав Вдовин пояснил, что диспропорция сложилась в связи с «не совсем адекватным» исполнением указа президента № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Согласно документу, зарплата ученых должна составлять к 2018 году до 200% средней зарплаты по региону. В результате реализации указа величина заработной платы научных сотрудников одинаковой квалификации, выполняющих в рамках государственного задания идентичную работу, стала отличаться в несколько раз между регионами.

По оценкам профсоюза и с учетом данных Росстата, в Москве зарплата научных сотрудников составляет более 131 тыс. рублей, в Нижегородской области — 62,38 тыс. рублей, а, например, в Ивановской области — 44,5 тыс. рублей, уточняет «Коммерсантъ-Приволжье».

Замдиректора института по научной работе Михаил Глявин полагает, что указ о привязке к средней зарплате по региону противоречит конституции РФ, где указан принцип «за равный труд люди должны получать равную зарплату».

Кроме того, ученые пытаются противостоять реформе Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), когда он может войти в состав Российского научного фонда и прекратит выдавать гранты. Сотрудники института требуют обсуждения этой реформы с научным сообществом.

По словам Вдовина, эта ситуация обсуждалась с главой РАН Александром Сергеевым. Вдовин надеется, что итоги, которые продемонстрировали несогласие с реформами Дальневосточного и Уральского отделений РАН, дадут Сергееву возможность дополнительного давления на людей, которые не хотят менять ситуацию , — столичных ученых.

По данным издания, аналогичные протестные акции прошли во Владивостоке, Новосибирске, Томске, Казани и других российских городах.

ИА REGNUM напоминает, скандальная реформа РАН стартовала в 2013 году. Было создано Федеральное агентство научных организаций, которому поручили управление всем имуществом Академии. По факту РАН оказалась под контролем «эффективных менеджеров».

Ранее глава Уральского отделения РАН Валерий Чарушин говорил, что реформа Российской академии наук породила после себя ряд трудностей, которые пока так и не удалось преодолеть.