Ялта, Крым, 8 октября 2019, 22:30 — REGNUM Ялтинским госслужащим поручили ходить по городу пешком и искать проблемы, касающиеся благоустройства. Об этом 8 октября журналистам сообщил временно исполняющий обязанности главы администрации города Иван Имгрунт.
По его словам, у городских властей есть возможность решать насущные проблемы, в том числе и за внебюджетные средства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в руководстве Ялты сообщили, что территорию города поделят на санитарные зоны для уборки улиц.
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