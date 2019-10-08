Ялта, Крым, , 22:30 — REGNUM Ялтинским госслужащим поручили ходить по городу пешком и искать проблемы, касающиеся благоустройства. Об этом 8 октября журналистам сообщил временно исполняющий обязанности главы администрации города Иван Имгрунт.

«Я поручил представителям департаментов архитектуры и градостроительства и муниципального контроля, а также управления потребительского рынка и услуг совершать пешие обходы территории муниципального образования и определить проблемные зоны, которые можно благоустроить в короткие сроки, а департаменту архитектуры и градостроительства дополнительно — представить предложения по проведению фасадных работ», — отметил чиновник.

По его словам, у городских властей есть возможность решать насущные проблемы, в том числе и за внебюджетные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в руководстве Ялты сообщили, что территорию города поделят на санитарные зоны для уборки улиц.

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