Винница, Украина, , 19:55 — REGNUM Апелляционный суд Винницы оставил под стражей гражданина США Крейга Ленга, который участвовал в карательной операции ВСУ в Донбассе, сообщило 8 октября «Радио свобода».

В 2015 году американский боевик присоединился к экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а затем заключил контракт с ВСУ. Спустя несколько месяцев, Ленг его расторг.

В 2018 году в США произошло убийство супружеской пары. Грабителям досталось около $3 тыс. Американские правоохранители подозревают, что одним из убийц мог быть Крейг Ленг.

После объявления в международный розыск, гражданин США находился на Украине под домашним арестом. Его адвокаты считают решение суда несправедливым, поскольку Ленг соблюдал все условия домашнего ареста.

Как сообщало американское издание Vice News, после начала гражданской войны в Донбассе, на Украину съезжаются неонацисты со всего мира, включая США. Они стремятся получить боевой опыт и полезные связи.

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