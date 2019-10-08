Копейск, Челябинская область, , 19:47 — REGNUM В челябинском Копейске суд отказался выпускать условно-досрочно бывшего главу управления муниципального заказа мэрии Магнитогорска Никиту Власова. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Чиновник был осуждён в апреле 2016 года. Ему вменили получение взяток на более 1,6 млн рблей. Взяткодателем оказался представитель одной из фирм, который взамен ожидал помощи в победах в конкурсах по поставке еды в подведомственные муниципалитету учреждения образования.

Преступная деятельность велась в апреле-июле 2015 года. Суд назначил Власову шесть лет колонии строгого режима и штраф 5 млн рублей.

Теперь осуждённый попросил выпустить его досрочно. Но, по данным прокуратуры, в местах заключения у него имеется три взыскания, а штраф уплачен лишь в размере 4,8 тыс. рублей. Поэтому прокуратура выступила против освобождения и суд её поддержал. Впрочем, решение суда ещё может быть обжаловано.