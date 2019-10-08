Челябинск, , 19:25 — REGNUM В торговых центрах Челябинска проходят акции по бесплатной вакцинации против гриппа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе горздрава.

12 октября бесплатно привиться можно будет в семи торговых центрах, а 13-го — в двух. Поставить прививку смогут граждане в возрасте от 18 лет, не имеющие противопоказаний. С собой нужно иметь удостоверяющий личность документ и полис.

Как отмечает глава горздрава Наталья Горлова, на 4 октября прививки поставили 172 тыс. человек. В торговых центрах за прошедшие выходные (5 и 6 октября) привились 1260 граждан.

При этом, как сообщало ИА REGNUM, в одном из ТЦ вакцины не хватило на всех, а в другой медработники приехали на 40 минут позже запланированного времени.

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