Новосибирск, , 18:47 — REGNUM Генеральный директор новосибирского похоронного дома «Некрополь» Родион Якушин дал официальный комментарий после сообщения об аресте директора ООО «Ритуальное хозяйство» и предъявлении обвинения в «даче взятки» менеджеру «Некрополя», который сейчас находится под домашним арестом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Обращаюсь к вам в связи с тем, что в отношении меня и организации, которую я возглавляю, а также в отношении ООО «Ритуальное хозяйство» сфабрикованы уголовные дела. Нам инкриминируется дача взятки. Очевидно, что данное дело имеет заказной характер, а в отношении задержанных предпринимаются противоправные действия — давление и угрозы с целью выбить «нужные» показания», — говорится в комментарии, опубликованном на официальном сайте «Некрополя».

По словам Якушина, никаких доказательств правонарушений до сих пор не представлено.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что под стражу отправлен директор «Ритуального хозяйства» Новосибисрка Виталий К., которого подозревают в «даче взятки» (291 УК РФ) заведующему патологоанатомическим отделением первой городской больницы. В отношении самого патологоанатома было возбуждено уголовное дело — за получение взятки от похоронного дома. Под домашний арест отправлена менеджер «Некрополя», ей было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки».

Читайте также: Главного патологоанатома новосибирской больницы обвиняют в получении взяток

Читайте ранее в этом сюжете: Директора новосибирского «Ритуального хозяйства» взяли под стражу