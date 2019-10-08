Донецк, , 18:51 — REGNUM На стене одного их жилых домов Донецка появится портрет в честь Героя ДНР Арсена Павлова, известного под позывным «Моторола», сообщило 8 октября «Донецкое агентство новостей».

«С целью увековечения памяти о Героях Донецкой Народной Республики сегодня в 18:00 по улице Щорса, 6 в Донецке началась работа над арт-объектом с изображением Героя ДНР Арсена Сергеевича Павлова», — рассказали в пресс-службе движения «Донецкая Республика».

Автором граффити является художник Андрей Кравченко. Размер изображения — 6 на 12 метров. На его создание уйдёт около 100 литров краски.

Напомним, Павлов командовал батальоном «Спарта». Он был убит вместе с охранником 16 октября 2016 года. В лифте, где он ехал, сработало взрывное устройство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецслужбы ДНР установили причастных к убийству Арсена Павлова и главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Одним из них оказался работник пятого управления департамента контрразведки СБУ.

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