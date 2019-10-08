Новосибирск, , 18:29 — REGNUM В Новосибирске отправлен под стражу директор «Ритуального хозяйства» Виталий К. Его подозревают в «даче взятки» (291 УК РФ) заведующему патологоанатомическим отделением первой городской больницы, пишет «НДН.инфо».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новосибирске было возбуждено уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением городской клинической больницы №1 — за получение взятки от похоронного дома.

Следствие считает, что патологоанатом за взятки, которые он получал лично от менеджера ООО «Некрополь», давал указания подчинённым информировать родственников умерших об услугах организации.

Заведующему патологоанатомическим отделением было предъявлено обвинение. Он находится под стражей.

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