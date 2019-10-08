Лондон, , 18:50 — REGNUM Число задержанных полицией экоактивистов в Лондоне за два дня превысило 471 человека. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

Сообщается, что 8 октября полиция произвела 152 задержания экоактивистов природозащитного движения Extinction Rebellion в Лондоне. Таким образом, всего за два дня был задержан 471 человек.

Задержания производились в основном за попытки препятствовать движению автотранспорта на городских магистралях и сопротивление полиции. Протестующие заблокировали ряд улиц в историческом центре Лондона Вестминстер. Демонстрантами были перекрыты Вестминстерский мост и выезды на Трафальгарскую площадь, часть набережной Виктория и правительственная улица Уайтхолл.

Акции экоактивистов прошли 7 октября в 60 крупных городах мира, в том числе в Париже, Лондоне, Амстердаме, Берлине, Ванкувере. Главное требование протестующих к властям — немедленно начать активно бороться с изменениями климата. В ряде городов протестующие были задержаны полицией за попытки перекрыть мосты и улицы, а также за участие в несогласованных акциях.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте полицией 276 экоактивистов во время протестных акций в Лондоне.

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