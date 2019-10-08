Новосибирск, , 18:17 — REGNUM В Новосибирске очередной матч ХК «Сибири» в Континентальной хоккейной лиге против столичного «Динамо» был посвящен памяти 29-летнего хоккеиста Самвела Мнацяна.Новосибирские хоккеисты вышли на лёд в форме со специальными нашивками, а болельщики развернули специально подготовленный баннер. У стен ледового дворца спорта «Сибирь» был организован временный мемориал с портретом, к которому люди несли цветы, пишут «Все новости Новосибирской области».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у защитника хоккейного клуба «Сибирь» Самвела Мнацяна было диагностировано онкологическое заболевание.

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Он проходил длительное лечение в немецком Фрайбурге. 5 октября Самвела Мнацяна не стало.

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