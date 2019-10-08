Челябинск, 8 октября 2019, 18:16 — REGNUM В Челябинске жители города будут платить за отопление, предоставленное в сентябре, только в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В счетах будут суммы и за часть сентября, и за октябрь. Представители поставщика тепловой энергии — АО «УСТЭК-Челябинск» — предлагают потребителям не копить долги.
Как сообщало ИА REGNUM, теплоноситель уже подан ко всем жилым домам. Правда, запустить отопление во всех домах к концу сентября не удалось — помешали аварии на сетях.
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