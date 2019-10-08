Челябинск, , 18:16 — REGNUM В Челябинске жители города будут платить за отопление, предоставленное в сентябре, только в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В счетах будут суммы и за часть сентября, и за октябрь. Представители поставщика тепловой энергии — АО «УСТЭК-Челябинск» — предлагают потребителям не копить долги.

Как сообщало ИА REGNUM, теплоноситель уже подан ко всем жилым домам. Правда, запустить отопление во всех домах к концу сентября не удалось — помешали аварии на сетях.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске все жилые дома подключены к отоплению