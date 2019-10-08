Киев, , 18:12 — REGNUM Пенсия, которая покрывает финансовые потребности среднего пенсионера, должна равняться 11 тыс. 41 гривне или чуть более $440, сказано в исследовании компании Research & Branding Group.

По данным социологов, 73% получателей пенсий на Украине недовольны размером выплат, иного мнения — 8% опрошенных.

В компании отметили, что средняя пенсия на Украине составляет 3006 гривен, что почти в 3,7 раза меньше желаемой суммы.

«Учитывая почти четырёхкратный разрыв между официальным и желаемым размером пенсии, в настоящее время лишь незначительная часть украинцев в той или иной мере рассчитывают на то, что смогут достойно прожить на государственную пенсию», — сказано в отчёте.

Исследование проводилось с 7 по 16 сентября 2019 года. Всего был опрошен 2001 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Research & Branding Group выяснила, что 78% жителей Украины заработной платы не хватает на жизнь. Опрошенные заявили, что не будут покидать Украину, если их зарплата вырастет примерно вдвое.

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