Ялта, Крым, 8 октября 2019, 18:21 — REGNUM Вся территория крымского города Ялты будет поделена на санитарные зоны для уборки улиц. Об этом 8 октября журналистам заявил временно исполняющий обязанности главы администрации города Иван Имгрунт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ялты сообщили, что в городе больше не будут разрешать новое строительство или реконструкцию без подписей главного архитектора, а также главного художника.
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