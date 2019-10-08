Ялта, Крым, , 18:21 — REGNUM Вся территория крымского города Ялты будет поделена на санитарные зоны для уборки улиц. Об этом 8 октября журналистам заявил временно исполняющий обязанности главы администрации города Иван Имгрунт.

«Мы будем обращаться к республиканским властям с просьбой предусмотреть дополнительное финансирование на оплату труда ещё 280 дворников. Однако ни в одном городе дворники собственными силами не смогут справиться сами с тем объёмом работы, который существует, поэтому город нужно поделить на зоны и закрепить за каждой из них ответственную организацию или предприятие», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ялты сообщили, что в городе больше не будут разрешать новое строительство или реконструкцию без подписей главного архитектора, а также главного художника.

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