Новосибирск, , 18:06 — REGNUM Новосибирский суд арестовал имущество производителя сыров «Фабрика Фаворит». Как пишет «Континент Сибирь», компания оштрафована за выплаченное в 2017 году «незаконное вознаграждение» теперь уже бывшему региональному менеджеру сети гипермаркетов «Лента».

В апреле в отношении менеджера был вынесен обвинительный приговор за «коммерческий подкуп». Суд решил, что он требовал от организации деньги за заключение контрактов на поставку сыра и другой молочной продукции.

«В октябре прокуратура составила протокол на «Фабрику Фаворит» по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). Мировой суд признал компанию виновной и оштрафовал на 1 млн рублей», — пишет издание.

Мировой судья арестовал имущество компания для обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания.