Новосибирск, , 17:56 — REGNUM В Железнодорожный районный суд Новосибирска поступило уголовное дело по факту сообщения о терроризме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации суда, Меркушева А. обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в бизнес-центре «Восход-20» (ч. 2 ст. 207 УК РФ).

Установлено, что 19 августа он обратился в бизнес-центр «Восход-20», где ему предложили место разнорабочего. После распития спиртных напитков мужчина решил сообщить о якобы готовящемся в бизнес-центре акте терроризма.

Считается, что этим он «отвлёк силы и средства полиции на проверку сообщения, нарушив нормальный ритм работы УМВД России по г. Новосибирску».

Судебное заседание по делу назначено на завтра, 9 октября.