Новосибирск, 8 октября 2019, 17:56 — REGNUM В Железнодорожный районный суд Новосибирска поступило уголовное дело по факту сообщения о терроризме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По информации суда, Меркушева А. обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в бизнес-центре «Восход-20» (ч. 2 ст. 207 УК РФ).
Установлено, что 19 августа он обратился в бизнес-центр «Восход-20», где ему предложили место разнорабочего. После распития спиртных напитков мужчина решил сообщить о якобы готовящемся в бизнес-центре акте терроризма.
Считается, что этим он «отвлёк силы и средства полиции на проверку сообщения, нарушив нормальный ритм работы УМВД России по г. Новосибирску».
Судебное заседание по делу назначено на завтра, 9 октября.