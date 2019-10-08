Белгород, , 18:08 — REGNUM В двух детских садах города Старый Оскол Белгородской области сотрудники прокуратуры нашли лекарства с истекшим сроком годности. В одном из детских садов медработник не вёл журнал учёта прививок. В ряде образовательных учреждений Белгорода, Старого Оскола и Новооскольского района медицинские кабинеты не могут работать из-за отсутствия лицензий. Все эти нарушения были выявлены при проверке сообщений средств массовой информации об отсутствии медкабинетов в школах и садах, сообщили 8 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

В Губкинском районе в одной из школ в штатном расписании учреждения отсутствует медработник и не заключены договоры на оказание первичной медико-санитарной помощи учащимся. В школа Борисовского и Грайворонского районов плохо укомплектованы медицинские кабинеты.

По всем выявленным нарушениям внесены акты прокурорского реагирования. Результаты рассмотрения поставлены на контроль.