Москва, , 17:51 — REGNUM Завершилась масштабная процедура формирования общественных наблюдательных комиссий (ОНК), осуществляющих контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания в 44 субъектах РФ, сообщается на сайте Общественной палаты РФ.

«Мы наблюдаем по-прежнему высокий, а в ряде регионов постоянно растущий интерес общественников к работе в ОНК, — прокомментировал итоги кампании Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев, — Конкурс был достаточно высок — в отдельных регионах он составил около двух и выше человек на место. Стоит отметить рост качества подготовки документов о выдвижении кандидатур. Очевидно, что работа, которую мы ведем по обучению общественников, не проходит бесследно».

Прием документов от общественных объединений осуществлялся с 19 июля по 17 сентября. За это время в Общественную палату РФ поступило 1155 заявок от кандидатов (в рамках предыдущей аналогичной процедуры в 2016 г. — 1129), из них признаны соответствующими требованиям законодательства — 962 (в 2016 г. — 797). Кандидатуры членов ОНК утверждались советом Общественной палаты РФ.

ОНК были сформированы в 43 из 44 регионов, где проходила процедура выдвижения кандидатур. Исключение — Мурманская область, где подали документы пять кандидатов, из них один умер, еще один не собрал полный комплект документов. Процедуру выдвижения кандидатур в состав этой ОНК планируется начать в декабре текущего года.

В результате конкурса в состав 43 ОНК прошли 700 человек, или 60,6 процента от общего числа кандидатов (в 2016 г. — 635, или 56,2 процента).

Впервые сформированы ОНК в Ненецком и Чукотском автономных округах. В состав каждой из комиссий вошло по пять человек (ранее сформировать их не удавалось, т. к. не было достаточного количества заявок от кандидатов).

Максимальный состав ОНК из 40 человек сформирован сразу в четырех субъектах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской области. Количество членов предыдущего состава ОНК в этих регионах было ниже (35, 25, 25 и 34 человека соответственно).

В 22 регионах (50 процентов), где проходило формирование ОНК, численность комиссий увеличилась (в том числе в Республике Коми, Нижегородской области, Ростовской области, Самарской области и др.)

В новые составы ОНК вошли известные в правозащитной среде и медийные фигуры.

«При голосовании членам совета палаты очень помогали рекомендации, направленные в Общественную палату, — отметил Валерий Фадеев, — Выражаем признательность региональным общественным палатам, уполномоченным по правам человека и по правам ребенка в регионах, председателю СПЧ Михаилу Федотову, двум уполномоченным — Татьяне Москальковой и Борису Титову — за то, что направили свою позицию по кандидатам. Мы старались все мнения учитывать».

История существования ОНК началась 11 лет назад, с июня 2008 года, когда Президент России Дмитрий Медведев подписал закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», который определяет порядок осуществления общественного контроля в местах принудительного содержания.

За прошедшие годы институт ОНК в субъектах Российской Федерации показал, что это действенный рабочий орган общественного контроля, посредством которого граждане могут самостоятельно защищать права и интересы граждан, содержащихся в местах принудительного содержания.

К началу масштабного формирования составов ОНК в 2019 году в ОП РФ было разработано учебно-методическое пособие для кандидатов в ОНК и их действующих членов.

Оно содержит исчерпывающую информацию о процедуре образования ОНК и дополнения их составов, алгоритмы посещений мест принудительного содержания, нормативно-правовые акты, связанные с деятельностью ОНК.

При поддержке Общественной палаты постоянно проводятся семинары для членов ОНК и сотрудников правоохранительных органов по изучению международных стандартов и положений российского законодательства в области соблюдения прав заключенных граждан. Действующим составом ОП РФ было проведено девять таких семинаров.

«Прошедшая в июле — октябре масштабная процедура формирования ОНК показала, что для регионов тема общественного контроля интересна и актуальна, — подчеркнул Валерий Фадеев, — Общественной палатой проведена кропотливая работа по созданию новых качественных составов комиссий. Возлагаем на них большие надежды, рассчитываем на их активную работу, готовы и дальше оказывать общественным наблюдательным комиссиям всемерную поддержку».

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева отметила, что в целом довольна преобразованиями в составе ОНК.

«Надо отметить, что в этом году большее количество людей подали документы, потому что в прошлом составе было очень мало людей, и вообще, можно сказать, что прошлый состав ОНК был неудачным. В некоторых регионах ОНК практически не работали. Вспомните случай в ярославской колонии с заключенным Евгением Макаровым, которого избивали в в колонии. Выяснилось, что ОНК бывала в его колонии в среднем два раза в год. Говорить об общественном контроле тут не приходится», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Ева Меркачева.

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«Сейчас в состав ОНК прошли 700 человек. Конечно, сложно сказать обо всех, но не бросаются в глаза какие-то сомнительные фигуры силовиков или тюремщиков, как это было, например, в прошлом году. Жалко, что не прошли некоторые люди, которые. с нашей точки зрения являются хорошими правозащитниками. Но прошли другие, очень яркие на правозащитном направлении», — продолжила свой рассказ Ева Меркачева.

«Надо также отметить, что впервые ОНК сформированы в двух регионах, где их раньше никогда не было — в Ненецком и Чукотском автономных округах. В принципе, новый состав региональных ОНК пока радует. Надо, конечно, со всеми познакомится, подробно промониторить ситуацию», — отметила член СПЧ.

Вместе с тем, Ева Меркачева подчеркнула, что пока представлен только список членов ОНК, без каких-либо биографических данных.

«Если бы хотя бы коротко была представлена информация об этих людях — кто они? Писатель, журналист, врач, домохозяйка? По фамилиям кого-то я узнала, но кто абсолютное большинство этих люде? Хочется верить, что это не бывшие силовики. Будем проверять. Есть информация, что в этом году в конкурсе был очень серьезный фильтр», — завершила свой комментарий Ева Меркачева.