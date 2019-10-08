Краснодар, , 17:53 — REGNUM Из бюджета Краснодара выделены средства для строительства двух новых школ. Работы по возведению объектов начнут до конца 2019 года. Кроме того, город нашёл деньги на закупку 68 школьных автобусов — парк машин станет исключительно муниципальным и на две трети будет состоять из новых машин. Решение о выделении средств приняли 8 октября на внеочередном заседании городской думы Краснодара, сообщили в пресс-службе мэрии.

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«Сейчас мы строим пять школ. До конца 2019 года и в начале 2020 года планируем начать возведение ещё пяти. Мы понимаем, что необходимо кратно увеличивать объёмы строительства школ и детсадов, сдавать не менее семи школ в год, чтобы обеспечить существующую потребность. Масштаб задач, которые предстоит решить, — беспрецедентный, потребуются серьёзные средства. Поэтому нам нужно работать оперативно, чтобы ускорить начало возведения новых социальных объектов», — подчеркнул глава Краснодара Евгений Первышов.

В Краснодаре в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» возводят четыре школы на 1100 мест и один корпус на 300 учеников. До конца 2019 года за счёт федерального бюджета приобретут ещё 54 школьных автобуса. С 2020 года общий парк машин составит 250 единиц.