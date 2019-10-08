Красногорск, , 17:37 — REGNUM В Московской области завершили масштабную реконструкцию газопроводов в Дмитровском и Павловском Посаде. Общая протяженность обновленных линий составляет 5 км. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в пресс-службе ведомства.

Реконструирован сети протяженностью 1 км в Хотьково, Павловском Посаде (переход через реку Клязьма) и в деревне Анциферово. Также модернизировали 4,1 км газопроводов в селе Рахманово, Дмитрове и деревне Пуршево.

«Плановые работы, проведенные в этом году заблаговременно перед началом отопительного сезона, позволят улучшить газоснабжение почти 130 тыс. жителей Московской области», — заявил глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, планово-ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону в Московской области завершили в первой половине сентября 2019 года.

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