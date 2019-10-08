Калининград, , 17:34 — REGNUM Житель Славского района Калининградской области отсудил 1 млн рублей за незаконное уголовное преследование, сообщила сегодня, 8 октября, пресс-служба Славского районного суда.

Весной 2009 года в отношении истца было возбуждено уголовное дело по нескольким фактам мошенничества. В мае того же года он был задержан и заключён под стражу, но в мае 2009 года выпущен под подписку о невыезде.

Так истец пробыл невыездным до 2018 года, ничего не зная о судьбе своего уголовного дела, но считая, что обвиняется в тяжких преступлениях. Всё это время истец не мог полноценно обеспечивать семью, а его здоровье было подорвано. В феврале 2018 года он подал ходатайство о судьбе своего дела и получил ответ, что уголовное дело в отношении него за отсутствием состава преступлений было прекращено ещё в апреле 2012 года, после чего житель Славского района и подал в суд за незаконное уголовное преследование.