Рига, , 17:32 — REGNUM Со вторника, 8 октября, максимально допустимая скорость на всех латвийских дорогах составит 90 км/ч. Об этом со ссылкой на государственное предприятие Латвийские дороги (Latvijas Valsts ceļi), пишет портал LSM.

Таким образом, на всех участках, где летом допускался более высокий скоростной режим — до 100 км/ч, скорость должна быть снижена. Соответствующие дорожные знаки изменены.

Дорожное покрытие осенью подвержено внезапным обледенениям, образованию на нём эффекта «чёрного льда», который часто наблюдается на мостах, дорожных развязках, когда дорога проходит рядом с лесом и вблизи водоёмов.

«Всё это требует от водителей повышенного внимания и мы призываем их снизить скорость» — говорится в обращении Latvijas Valsts ceļi.