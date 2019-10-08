Новосибирск, , 17:29 — REGNUM Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал видео, на котором семья новосибирских дрессировщиков Марины и Сергея Герасимовых после увольнения из Росгосцирка заявила о том, что их «фактически выкинули с животными на улицу», и они пять лет содержат пятерых медведей на собственные деньги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Запашного, видео, которое появилось в сети в начале октября, не отображает всю правду.

«Сергей и Марина Герасимовы никогда не были дрессировщиками топ уровня. Компания Росгосцирк действительно не захотела продлевать с ними контракт, точно так же, как ни один независимый цирк в нашей стране не предложил им новый, — написал Эдгард Запашный на своей странице в Instagram. — Дрессировщики Герасимовы обвиняют государство в том, что животных выкинули на улицу, но при всём при этом они отвергают любые предложения компании Росгосцирк по пристройке этих животных в надлежащие условия».

По его словам, новосибирские дрессировщики на протяжении многих лет отказываются передать своих частных животных кому-либо. И во всём этом Запашный видит «лишь форму шантажа».

«Чего они добиваются? Желание одно, чтобы кто-то начал финансирование кормления животных и за счёт этого обеспечить собственное существование», — отметил он.

Эдгард Запашный считает, что правоохранительные органы должны вмешаться в эту ситуацию и «разобраться в факте о ненадлежащем содержании животных и изъять их».