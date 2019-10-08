Тбилиси, , 17:28 — REGNUM Эксперты международного союза охраны природы и природных ресурсов проводят изучение национальных парков Грузии Колхети, Мтирала, а также охраняемых территорий Кинтриши и Кобулети в Аджарии. Перечисленные заповедники номинированы на включение в список объектов природного наследия ЮНЕСКО. Об этом 8 октября сообщает информагентство «Новости-Грузия».

ЮНЕСКО примет решение о включение номинантов в список объектов культурного наследия на основе докладов экспертов. По информации агентства охраняемых территорий Грузии, решение станет известно в мае 2020 года.

Инициатива о включении охраняемых территорий Грузии в список ЮНЕСКО осуществляется с 2017 года при поддержке правительства Германии, Всемирного фонда дикой природы (WWF) и фонда Михаила Зокова.

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