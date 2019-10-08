Москва, , 17:27 — REGNUM Масштабы Административно-делового центра «Коммунарка» в Новой Москве производят впечатление на урбанистов, сообщил журналистам руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, посёлок становится центром градостроительной активности.

«Масштабы строящегося Административно-делового центра (АДЦ) в ТиНАО поражают воображение даже бывалых урбанистов», — сказал Жидкин.

Он отметил, что комплекс АДЦ разместится в Коммунарке на земельном участке площадью 550 га. Здесь будет построено 5 млн кв. метров недвижимости, из которых 1,3 млн кв. метров составят жилые помещения. Планируется, что в АДЦ будет создано 76 тыс. рабочих мест, а 36,1 тыс. человек будет проживать в этом месте.

Для того, чтобы ускорить строительство объекта, дорожно-транспортную инфраструктуру возводят параллельно с инженерной.

Всего в создание АДЦ «Коммунарка» будет инвестировано около 402 млрд рублей. Из них 45 млрд рублей — из бюджета Москвы.

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