Новороссийск, Краснодарский край, , 17:32 — REGNUM Четырём жителям Новороссийска предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств. Злоумышленники обналичивали деньги клиентов и подделывали финансовые документы: сумма их дохода превысила девять миллионов рублей. Организатора банды заключили под стражу, сообщили 8 октября в пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По версии следствия, организованная группа действовала на территории Новороссийска с 2017 года по август 2019 года. Злоумышленники вели переговоры с возможными клиентами, перечисляли деньги на различные расчётные счета подконтрольных юридических лиц, а затем их обналичивали. Фигуранты также изготавливали и сбывали поддельные платёжные документы и вводили их в банковский оборот.

Следователи проводят обыски у подозреваемых, наложен арест на расчётные счета подконтрольных юридических лиц, семь дорогостоящих автомобилей и 1,8 млн рублей, принадлежащих соучастникам.