Тбилиси, , 17:15 — REGNUM 9 октября Конституционный суд Грузии рассмотрит вопрос о выдаче альтернативного удостоверения личности. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

В суде состоится слушание по делу «Нана Сепашвили и Ия Рехвиашвили против парламента Грузии и министра юстиции Грузии». По мнению истцов, оспариваемые нормы устанавливают безальтернативное правило выдачи электронного удостоверения личности и биометрического паспорта и не дают возможность получить иной документ.

Между тем, считают истцы, электронные удостоверения личности и биометрические паспорта являются средством «тотального контроля над людьми и напрямую связаны с библейским пророчеством об апокалипсисе».