Киев, , 17:16 — REGNUM Печерский суд Киева продлил арест бывшего заместителя министра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрия Грымчака, сообщило 8 октября информационное агентство «Укринформ».

В качестве альтернативы ему предложили внести залог в размере 6 млн гривен или более $240 тыс.

«До 14 ноября Печерский суд продлил содержание под стражей Грымчаку», — рассказала журналистам адвокат экс-чиновника Татьяна Матяш.

Напомним, в средине августа 2019 года Грымчака и брата его жены задержали при получении $480 тыс. Обвинение считает, что эти деньги — часть взятки в размере $1,1 млн, которую могли вымогать подозреваемые.

Читайте также: На Украине задержали заместителя министра, получившего взятку

Как сообщил телеканал «Наш», ранее жена Грымчака пожаловалась, что из-за ареста мужа ей придётся искать работу, поскольку семья якобы жила исключительно на зарплату задержанного.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине жена задержанного чиновника пожаловалась на безденежье