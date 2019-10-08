Монреаль, Канада, , 17:15 — REGNUM Три активиста канадской экологической организации были задержаны полицией на автомобильном мосту в провинции Квебек, в городе Монреале. Об этом 8 октября сообщает телеканал CBC.

Две женщина и мужчина забрались на автомобильный мост Жака Картье, соединяющий материковую и островную части города Монреаля. Экоактивисты вывесили на одной из высоких точек моста флаг с символикой своей организации и призывом к властям делать больше для защиты окружающей среды.

Из-за инцидента движение на мосту пришлось прервать на час. Для снятия активистов с моста были вызваны пожарные.

Напомним, 7 октября акции экоактивистов прошли во многих крупных городах Европы и Канады. В Канаде к акции подключились в Ванкувере (провинция Британская Колумбия), Галифаксе (провинция Новая Шотландия), Торонто (провинция Онтарио), Эдмонтоне (провинция Альберта). Экологи перекрывали крупные городские магистрали и мосты, требуя от властей сделать больше для решения проблемы глобального потепления. В результате в городах образовались заторы, полиция задержала только в городах Канады около 40 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании полицией Лондона 276 экоактивистов во время массовых акций протестов.

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