Москва, , 17:12 — REGNUM Два десятиметровых тоннелепроходческих комплекса для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро прибудут в Москву из Санкт-Петербурга и Китая в ноябре, сообщил журналистам 8 октября вице-мэр столицы Марат Хуснуллин.

По его слова, на БКЛ планируется использовать четыре десятиметровых щита. ТПМК «Лилия» уже приступил к проходке тоннеля, ТПМК «Виктория» уже собирают метростроители.

«Из Санкт-Петербурга в Москву прибудет еще один ТПМК немецкого производства. Четвертый десятиметровый щит «Победа» отправлен из Китая и в первой половине ноября должен быть доставлен в столицу», — сказал Хуснуллин.

Примечательно, что тоннелепроходческий комплекс из Китая в Москву доставляется Северным морским путём.