Изобильный, Ставропольский край, , 19:09 — REGNUM Игровая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья появилась в городе Изобильном Ставропольского края. Она стала первой подобной площадкой в регионе, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе администрации Изобильненского городского округа.

Все компоненты игрового пространства приспособлены для удобства детей, которые могут передвигаться только на инвалидных колясках. Здесь установлены крытая песочница, качели для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, рукоход и т. д. Игровая зона для слабовидящих детей оборудована табличками со шрифтом Брайля, чтобы они могли ориентироваться среди качелей и горок.

«Всё оборудование подходит для реабилитации детей, подобные детские городки обустроят и на других территориях городского округа», — сказано в сообщении.

Отметим, что реализация проекта данной инклюзивной детской площадки началась после соответствующего обращения к властям города матери ребенка-инвалида.

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