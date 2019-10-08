Миасс, Челябинская область, , 16:54 — REGNUM В Челябинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего мэра Миасса Геннадия Васькова. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Бывшего чиновника обвиняют в превышении полномочий с тяжкими последствиями и в покушении на получение взятки в крупном размере. Следователи считают, что в 2017 году он предложил передать ему деньги в размере 1 млн рублей за создание условий по оформлению муниципального контракта по покупке здания для детского сада. А затем гражданин поставил свою подпись под разрешением на реконструкцию объекта и после этого — разрешение на ввод в эксплуатацию.

При этом здание оказалось непригодным под детский сад, а цена — завышена. В итоге муниципалитет потерял более 24 млн рублей. По данным прокуратуры, Васьков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело выделено в отдельное производство.

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