Исламабад, , 16:38 — REGNUM Правительство пакистанской провинции Синд предложило турецкой компании OZPAK J.V. контракт на очистку Карачи от мусора, стремясь спасти «коммерческую столицу Пакистана» от «кризиса отходов».

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, главный министр провинции Мурад Али Шах и министр местного самоуправления Синда Хусейн Шах провели встречу с представителями турецкой компании OZPAK, главный филиал которой расположен в Лахоре (пакистанская провинция Панджаб).

Ожидается, что мусороперерабатывающая компания поможет спасти Карачи от «мусорного кризиса». Из-за неэффективной системы сбора и утилизации в городе скопились огромные свалки, которые, в некоторых районах затрудняют проезд. В федеральном центре «кризис отходов» уже назвали национальным вызовом. Турецкая компания должна создать шесть станций по сбору и вывозу отходов, чтобы справиться с проблемой.