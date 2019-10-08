Исламабад, , 16:35 — REGNUM Аудит в таможенной службе Пакистана подтвердил, что высокопоставленные чиновники ведомства расхитили в общей сложности 60 миллиардов рупий (400 миллионов долларов).

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, коррупционная схема, раскрытая в результате внутренней проверки таможни в Карачи (провинция Синд) и Лахоре (провинция Панджаб) может стать одной из самых больших в современной истории страны. По данным аудита, таможенные чиновники создали 50 подставных компаний, через которые обналичивали доходы за незаконный провоз золота.

Примечательно, что действия таможенников аудиторы относят ко времени правительства партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)».