Москва, , 16:53 — REGNUM За 124 дня работы павильонов «Здоровая Москва» обследование прошли более 430 тысяч горожан. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра столицы 8 октября.

На момент закрытия павильонов 6 октября 430 тысяч москвичей прошли профилактический осмотр или диспансеризацию.

Все павильоны работали без выходных и перерывов с 8:00 до 22:00. Прием вели более 190 врачей отделений медицинской профилактики и центров здоровья городских поликлиник. За один час москвичи могли пройти обследование по расширенному стандарту диспансеризации.

Павильоны были оснащены аппаратами УЗИ, электрокардиографами, спирографами (для измерения показателей легких), пульсоксиметрами (для определения показателей насыщения крови кислородом), а также оборудованием для определения состава тела.

Все результаты исследований вносились в медицинскую карту и становились доступны врачу в поликлинике независимо от того, в каком павильоне пациент проходил диспансеризацию или профилактический осмотр.

За 124 дня работы проекта медицинский персонал провел около пяти миллионов манипуляций: взятие крови, электрокардиографические и ультразвуковые исследования и другие.

У 12% обследуемых непосредственно в павильонах были выявлены заболевания — их направили к профильным специалистам в поликлинику. Среди факторов риска у москвичей чаще всего находили повышенный уровень артериального давления, холестерина, глюкозы, а также избыточную массу тела и низкую физическую активность.