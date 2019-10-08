Санкт-Петербург, , 16:30 — REGNUM В ходе проведенного на дорогах Петербурга и Ленобласти рейда у водителей и пассажиров транспортных средств изъяты документы, имитировавшие служебные удостоверения и пропуска на автотранспорт, в оформлении которых незаконно использовались государственный флаг и герб РФ, символика министерств и ведомств. Также изъяты устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов, установленные на автомобили без разрешения. Об этом сегодня, 8 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Масштабный рейд проходил на многих городских и областных магистралях на минувшей неделе. По сообщениям СМИ, в ходе него, в частности, останавливались и проверялись все автомобили с «непростыми» номерами, с глухой тонировкой стёкол, признаками установки спецсигналов или специальной цветографической раскраской, разрешенной только для машин оперативных служб.

Рейд проводили сотрудники отдела собственной безопасности УФСБ совместно с подразделениями собственной безопасности ФСО и МВД России. Они проверяли не только документы и соответствие автомобилей ПДД, но также признаки хранения и перевозки наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

В УФСБ предупредили жителей города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о том, что «документы» с символикой спецслужб, правоохранительных органов и других государственных ведомств не освобождают от ответственности за совершенные правонарушения.

«Их использование может стать основанием для привлечения владельца к ответственности в установленном законом порядке», — подчеркнули в органах госбезопасности.