Рим, , 16:28 — REGNUM Судьи Европейского суда по правам человека во вторник, 8 октября, отклонили апелляцию Италии на решение о необходимости скорректировать правила для осужденных на пожизненный срок.

ЕСПЧ требует от Италии отменить норму, согласно которой отдельные категории осужденных, в том числе мафиози и террористы, не могут рассчитывать на какие-либо послабления, если они не сотрудничают с судьями и правоохранителями и не способствуют расследованию дел против других лиц.

Такие нормы противоречат конвенции о правах человека, а «автоматизм» такого запрета на смягчение условий «препятствует реинтеграции заключенного в социум», сочли судьи.

Читайте также: ЕСПЧ осудил Италию за жесткий тюремный режим для осужденного за убийства