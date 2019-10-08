Скопье, , 16:31 — REGNUM 7 октября представители македонской неправительственной организации «Eko-svest» заявили, что из мер по снижению загрязнения воздуха, предусмотренных правительством на 2018 год, было реализовано лишь 30%, причем и эти меры во многом являются запоздалыми и выполняются только на бумаге.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, приближение зимы означает для македонцев выпадение ядовитого канцерогенного тумана.

Однако министр жизненного пространства Северной Македонии Насера Нуредина до сих пор не выступил с ясной позицией по вопросу очищения воздуха.

По мнению экологических активистов, для решения этой проблемы в будущем необходимо отказаться от использования твердого топлива, даже частными предприятиями.