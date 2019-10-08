Москва, , 16:33 — REGNUM Для неизлечимо больных детей важно не столько количество хосписов, сколько отношение общества. Об этом заявила учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер во время осмотра детского хосписа «Дом с маяком» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я ужасно не люблю и злюсь, когда на наши призывы пожертвовать деньги люди говорят: а что город это не может сделать? Город может, Москва может построить такой хоспис в каждом районе. Это не нужно. Нужно, чтобы люди, которые живут с нами в одном городе, чтобы они знали, что это место есть, что оно открыто, что нужна эта помощь. Чтобы никогда ни в одном многоэтажном доме не прозвучало: «Уберите отсюда этих онкологически больных детей, мы боимся их, они заразные», — сказала общественница.

По её словам, хоспис не может и не должен жить без участия жителей города. Ведь подобный объект может понадобиться каждому гражданину.

Среди людей, кто слушал речь общественницы, был и мэр Москвы Сергей Собянин.

В конце сентября СМИ писали об очередной истории в Москве, связанной с выселением онкобольных детей из дома соседями. Москвичах, не желающих проживать рядом со страдающими неизлечимыми заболеваниями детьми, требуют московскую прописку и другие документы.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин посетил будущий хоспис для неизлечимо больных детей