Самара, , 16:11 — REGNUM Уроженец Чечни стал спасителем для многих пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в городе Самаре. Автоавария произошла 6 октября около 11:00. В салоне автобуса, следовавшего по маршруту № 41, находилось 30 человек. Пострадали в результате ДТП 13.

Первым кинулся выводить людей из аварийного автобуса уроженец чеченского села Катыр-Юрта Ислам Янурсаев, пишет ИА «Чечня Сегодня». Все очевидцы побоялись подойти к автобусу, думая, что он находится под напряжением электрического тока, так как на него упала опора уличного освещения.

Только один Ислам, дотронувшись до обшивки автомашины и убедившись в безопасности, бросился выводить людей из салона. По его словам, у пострадавших были переломы, было много крови. После к нему присоединились еще двое спасителей.

«Думать у меня времени особо не было, так как из автобуса капала какая-то жидкость и меня беспокоило только то, что в любой момент может произойти возгорание», — цитирует героя «Чечня Сегодня».

Напомним, автобус врезался в опору уличного освещения 6 октября в городе Самаре на улице Стара-Загора. Аварию спровоцировал, по данным ООО «Самараавтогаз», водитель легковой автомашины, подрезавшей автобус.

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