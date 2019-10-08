Ханой, , 16:32 — REGNUM В соответствии с программой об обеспечении благоприятных условий для старших поколений, компания Vinamilk будет активно участвовать в организации всевозможных мероприятий, направленных на социализацию пожилых людей.

Компания планирует привлечь к своим мероприятиям более трех тысяч человек. В числе планируемых мероприятий: экскурсии по заводам Vinamilk, организации занятий физкультурой и спортом.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», программа распространяется на всех пенсионеров.