Ханой, , 16:30 — REGNUM Вьетнам становится все более привлекательным для туристов. Американская служба новостей CNN опубликовала список достопримечательностей, которые не оставят равнодушным любого туриста.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в соответствии с представленным перечнем во Вьетнаме необходимо: съездить в сказочный город Хойан, который является одним из наиболее красивых городов Азии; съесть национальный вьетнамский суп фо в Ханое, где его готовят по древним классическим рецептам, посмотреть на залив Халонг с вертолета, объездить все пляжи острова Фукуок.

Кроме того, CNN также советует прокатиться на лодке по Меконгу, посетить самую крупную пещеру планеты Шондонг, попробовать чай у подножия горы Фансипан.