Сыктывкар, , 16:08 — REGNUM Переселенные в 2003 году в непригодное муниципальное жилье сыктывкарские погорельцы, 16 лет замерзают в квартирах. За эти годы им не помогли ни многочисленные жалобы, ни судебные решения.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском исполкоме ОНФ, в засушливое лето в 2001 году в сыктывкарском поселке Седкыркещ случился большой пожар: сгорелосразу несколько домов, люди остались без крова. Для погорельцевпостроили три многоквартирных двухэтажных деревянных дома и сдали их вторжественной обстановке с разрезанием красной ленточки и участиемвластей. Но оказалось, что самый большой дом — №14 по ул. Пихтовой, рассчитанный на 16 семей, фактически непригоден для проживания.

Люди с самого начала жаловались во все инстанции. Дело дошло до суда. Всентябре 2012 года по иску жильцов городской суд вынес решение в отношенииадминистрации Сыктывкара. В документе представлены результаты экспертиз, которые говорят о массе строительных нарушений, в том числе онеправильно смонтированной системе отопления. Суд обязал администрациюгородского округа провести ремонтные работы по утеплению всего дома иполностью реконструировать отопительные коммуникации. Власти Сыктывкара на основании решения суда приняли различные документы, в том числе постановление и план мероприятий. Но в итоге ничего несделали.

«Люди замерзают уже 16 лет в муниципальном доме. Это беспрецедентный случай, когда власти за такое время ничего не сделали, даже несмотря на решение суда. Народный фронт будет добиваться исправления ситуации. В ближайшее время проведем совещание с администрацией для выработки «дорожной карты» дальнейших действий», — заявила член региональногоштаба ОНФ в Коми, модератор тематической площадки «Жилье и городскаясреда» Валентина Анфилатова.