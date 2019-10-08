Ханой, , 16:27 — REGNUM Образ вьетнамской войны уходит из общественного сознания. Вьетнам все чаще ассоциируется с красивой природой и уникальными достопримечательностями.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Туойче», итальянские туристы все чаще предпочитают Вьетнам другим азиатским странам. По недавним опросам общественного мнения, большинство итальянцев отметили, что выбрали бы Вьетнам, если бы им пришлось выбирать, какую азиатскую страну посетить.

По мнению Марио Джованни, итальянского эксперта в области туризма, это связано с постепенной сменой поколения. Молодые итальянцы, думая о Вьетнаме, все чаще представляют красивую природу, а не ужасы вьетнамской войны.